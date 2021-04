Matéria publicada em 20 de abril de 2021, 09:04 horas

Valença- A prefeitura de Valença através da secretaria de saúde iniciará nesta terça-feira e dando continuidade na quarta, a vacinação para pessoas de 62 anos, já na quinta e sexta-feira a imunização será em idosos de 61 anos.

A secretaria de saúde de Valença, informa que agora é um requisito apresentar além do cartão SUS, identidade e CPF, um documento que comprove a residência da pessoa que será vacinada contra a Covid-19, a partir desta terça-feira, 20. Caso o comprovante não esteja em nome do idoso, será necessário apresentar uma declaração por escrito do titular da residência, declarando que a pessoa reside no local. O intuito é garantir que a vacinação seja exclusiva dos munícipes. Lembrar que, será mantido o horário de 9h às 14h em quatro pontos, no sistema de filas comuns e Drive-thru.

Os pontos de vacina serão em frente ao Clube dos Coroados, no Centro e em frente à Praça Portugal, no Bairro de Fátima, em frente a Unidade de saúde do bairro São José das Palmeiras e na

Praça em frente a Quadra de Esportes do bairro Parque Pentagna.

Pacientes acamados ou com dificuldades para se locomover, familiares ou cuidadores, pode entrar em contato com a Unidade de Saúde mais próxima e agendar.