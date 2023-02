Valença volta a ter carnaval após dois anos sem eventos - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2023, 16:38 horas

Valença – A Secretaria de Cultura e Turismo de Valença divulgou a programação do carnaval 2023, que volta a acontecer na cidade após dois anos sem eventos devido à pandemia de Covid-19. A programação deve se estender por um total de oitos dias em vários pontos do município, começando no próximo sábado (11) com o desfile do bloco Rolete, que terá concentração a partir das 19h no Clube dos Coroados, seguindo em direção ao centro da cidade.

Mais para frente, no dia 16, o Bloco da Terceira Idade, da Secretaria de Esporte e Lazer, realiza sua concentração a partir das 18h próximo ao portão do Jardim de Baixo, com desfile até o Centro de Referência da Melhor Idade, onde acontecerá o baile carnavalesco com a Banda Sound Raiz. Já o dia 17 terá várias opções para o público, a começar pelo Bloco das Escolas Daura da Silva Barbosa e Arlindo da Silva Nogueira, do bairro Biquinha, às 14h30, com direito a batalha de confetes e serpentinas no pátio da Escola Daura Silva Barbosa. Mais tarde, o Bloco Ninguém Vai tem concentração prevista para as 17h na Praça Visconde do Rio Preto, no Jardim de Cima.

No mesmo horário, o Bloco da Paz sai do Bairro Cambota com trajeto pela rodovia que liga Rio das Flores a Valença, passando pelo bairro Benfica e com destino ao centro da cidade. O tradicional bloco Pé na Bosta vai se reunir na esquina das ruas da Aparecida e Rua São Jorge, no bairro Chacrinha, partindo para o Centro de Valença às 21h. Depois, às 22h, está programado show com a Banda Só Agito no palco instalado na esquina das ruas dos Mineiros e Padre Luna.

Mais atrações

O sábado (18) de carnaval em Valença terá início às 20h, quando o bloco do Zé Pretinho inicia a concentração às 20h na quadra do bairro Monte D’Ouro, com um pré-aquecimento da bateria antes de descer até a Rua Humberto Pentagna, passando pelo Jardim de Cima e a Rua Padre Luna, no Centro. O Bloco Fla Valença também programou sua concentração para as 20h, na Avenida Nilo Peçanha, em frente à agência do Banco do Brasil. A noite termina às 22h, com show da Banda Soul Balanço.

A folia do domingo (19) de carnaval começa no Biquinha, às 14h, com a comunidade realizando a concentração do bloco Porco do Mato e Inha, com desfile pelas ruas do bairro. Às 19h, o Rei Momo, a Rainha e a Princesa do Carnaval Valença 2023 serão recebidos pelo prefeito Fernandinho Graça, no Centro. Logo após, haverá a concentração do bloco Feito Pra Você, às 20h, e o bloco Samba dos Amigos desfila às 21h pela Avenida Nilo Peçanha. A noite tem encerramento mais uma vez com um show no Centro, desta vez com apresentação da

Banda Lucky. A segunda-feira (20) não terá blocos, mas o palco montado na região central terá show do cantor Cleber Rocha.

O carnaval de Valença termina no próximo dia 21 com o desfile da Escola de Samba Em Cima da Hora, do bairro Chacrinha, na Avenida Nilo Peçanha, às 20h. As crianças também terão uma programação especial, programada para acontecer entre os dias 18 e 21, a partir das 15h, com várias atrações.

Cuidado com a segurança

Quanto à questão da segurança dos foliões, a Secretaria de Cultura e Turismo informa que promoveu diversas reuniões com o objetivo de criar um sistema de segurança que vai contar com o apoio de diversos órgãos para garantir o conforto e tranquilidade dos foliões. Entre eles estão a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Serviços Públicos, Conselho Tutelar e o SAMU. Os locais de maior concentração de público terão ambulâncias de prontidão, com equipes especializadas para atender a população.