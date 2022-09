Valença zera pela segunda semana, os casos ativos da Covid-19 no município

Matéria publicada em 23 de setembro de 2022, 17:16 horas

Valença- O Boletim Epidemiológico divulgado nesta semana, pela Secretaria Municipal de Saúde mantém a boa notícia para a população valenciana: Pela segunda semana consecutiva, não existe registro de casos ativos do novo coronavírus. Segundo o boletim, não há casos ativos da doença em isolamento domiciliar e nem em internação.

Desde o início da Pandemia o município registra 9.794 casos positivos, com o número de 239 óbitos.

De acordo com os dados dos boletins, pode-se constatar a redução de casos, devido ao índice de vacinados para 1ª, 2ª e 3ª dose da vacina, isso, demonstra ser o grande responsável pela queda de casos graves. Fica o alerta para completar todo o esquema vacinal, assim como manter a etiqueta respiratória, a lavagem das mãos e o uso do álcool em gel. Procurem ambientes ventilados, evitando locais fechados com aglomeração

(É recomendável o uso de máscaras).