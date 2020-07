Valente, Voltaço se despede da Taça Rio ao perder do Flamengo

Matéria publicada em 5 de julho de 2020, 18:02 horas

Rio de Janeiro – O Voltaço se despede da Taça Rio após perder para o Flamengo na tarde deste domingo (05), no Maracanã. A semifinal foi decidida com dois gols de Bruno Henrique, que emplacou no primeiro e no segundo tempo. Com o resultado, o Flamengo garantiu vaga para a final do segundo turno, contra o Fluminense, que se classificou após empatar em 0 a 0 com o Botafogo, neste domingo, no Engenhão.

Jogo

O Esquadrão do Aço surpreendeu a equipe rubro-negra nos primeiros 20 minutos de jogo. Uma das chances do Voltaço foi um chute de longe de Pedrinho, que obrigou o goleiro Diego a fazer uma defesa difícil. Por conta da marcação eficiente do Volta Redonda, o Flamengo teve dificuldades de trocar passes na entrada da área e finalizar.

Com isso, o Flamengo tentou alguns chutes de fora da área. Aos 20 minutos, com a troca de passes, Filipe Luís achou Gabigol que passou a bola de primeira para Bruno Henrique entrando na pequena área pela esquerda e marcou o primeiro gol.

Com a necessidade da vitória, o Esquadrão de Aço viveu o dilema entre se abrir e correr o risco do segundo gol. Já os donos da casa, sem muito esforço, começaram a construir outras chances. Aos 23, Douglas Borges fez difícil defesa, evitando o segundo. Aos 42, o goleiro do Voltaço novamente se destacou na conclusão de Gabigol, que recebeu bom passe de Arrascaeta.

Durante a partida, o goleiro Douglas Borges se destacava pelas defesas “impossíveis”, assim como foi com a conclusão de Gérson, logo nos primeiros minutos do segundo tempo. Porém, em nova troca de passes Gerson tocou para Gabigol, que descobriu Bruno Henrique, desta vez pela direita da área, marcando o segundo gol aos quatro minutos. O atacante se livrou do goleiro do Voltaço e rolou para o fundo da rede.

Aos 18, Douglas salvou duas vezes, primeiro na conclusão de Gabigol e, depois, no rebote que Michael pegou. Já o Voltaço, no segundo tempo, só chegou com perigo aos 26, quando Daniel lançou João carlos. O artilheiro do Tricolor de Aço ganhou de Leo Pereira e chutou. A bola quase entrou.