Valorização da cultura brasileira marca intercâmbio França-Brasil em Barra Mansa

Barra Mansa – O ‘Dia da França’ foi celebrado na noite desta sexta-feira (11) no Centro de Cultura Estação das Artes, na antiga Estação Ferroviária. O evento, promovido pelo grupo Abadá Capoeira, foi aberto ao público e contou com a presença de 40 franceses. Eles participaram do encontro com o intuito de promover a integração entre a França e o Brasil através de uma das mais tradicionais expressões culturais brasileiras: a capoeira.

Segundo o mestre Pretinho, responsável pelo projeto na cidade, o encontro é realizado em Barra Mansa desde 2000. E há 23 anos ele mostra aos franceses o valor de nossa cultura. “Resolvemos dar esse nome, de Dia da França, porque lá na França eles também têm o Dia do Brasil, o Dia de Barra Mansa”, conta Pretinho, explicando que, como se trata de um intercâmbio, os barra-mansenses absorvem a cultura francesa e vice-versa.

É por isso, aliás, que todas as aulas de capoeira dadas por ele, até o dia 5 de setembro, quando os intercambistas voltam para a França, serão dadas na língua de Molière. “É uma forma de preparar os capoeiristas barra-mansenses para irem para a França”, justifica.

VALORIZAÇÃO CULTURAL

Pretinho, em breve, embarcará para o país europeu com mais um grupo de capoeiristas. Lá, acredita ele, a capoeira e própria cultura brasileira são mais valorizadas do que aqui. “Lá fora não tem esse olhar discriminatório que se tem aqui, principalmente em Barra Mansa, por causa de questões religiosas. O que é nosso é mais valorizado lá fora”, define.

Pretinho – que já formou oito capoeiristas profissionais fora do Brasil – explica que, ao enviar um de seus alunos para a Europa, faz com que ele aprenda justamente esta lição: “Quero que os alunos aprendam a olhar o Brasil de fora e a valorizar o que temos e o que somos”.

FRANCESES

Os quarenta franceses que ficam em Barra Mansa até o início de setembro são alunos do Abadá Capoeira na Europa, através de um projeto de intercâmbio. Desde que chegaram ao país, eles já participaram de uma visita à Fazenda Ecológica Abadá, em Cachoeiras de Macacu, e de uma aula no Ilha Clube, em Barra Mansa. Todas as atividades fazem parte da programação do Encontro de Regional de Capoeiristas, promovido pela Escola Capoeira Abadá de Barra Mansa. “E este ano com a participação dos grupos europeus e de graduandos de São Paulo, que ministraram aulas para o público, o encontro passou a ter dimensão de integrações nacionais e internacionais”, salienta Pretinho.