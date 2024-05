Vampirinho: “O MDB está com Neto”

Volta Redonda – O presidente do MDB Volta Redonda, Ednilson Azevedo da Silva, o Vampirinho, confirmou, nesta terça-feira (21), o apoio do partido à pré-candidatura de Antonio Francisco Neto à reeleição para prefeitura de Volta Redonda. Na próxima sexta-feira (24), o MDB realizará um evento simbólico de abonação de todos os pré-candidatos a vereadores pelo partido. O ato contará com a presença do deputado dederal Gutemberg Reis, irmão do presidente estadual do MDB, Washington Reis.

A solenidade acontecerá às 19 horas, na Câmara Municipal de Volta Redonda. Vampirinho será um dos pré-candidatos a vereador, juntamente com outros 21 nomes. Na lista de candidatos, são 15 homens e sete mulheres. De acordo com o presidente, o MDB pretende eleger dois vereadores em Volta Redonda. Hoje, o partido conta com dois vereadores de mandato: Washington Uchôa e Rodrigo Nós do Povo.

Confira os nomes dos pré-candidatos à Câmara Municipal de Volta Redonda pelo MDB:

Adriano André Alves da Costa

Alan Cunha Gomes

Carlos Augusto Barenco Pinto (Dr. Barenco)

Clara Cibele Santiago Sabença

Ednilson Azevedo da Silva (Vampirinho)

Edgar dos Santos

Edivaldo dos Reis (Vadinho)

Edson de Oliveira da Silva

Elizabete Resende Gomes

Fatima das Dores Oliveira Verreschi

Guilherme de Souza Policarpo (Gui)

Jailson Fernandes da Silva

Jhennifer do Amor Divino Silva

Marilice Aparecida da Silva

Marta Teodiri de Souza

Milton Fernandes de Oliveira Junior (Junior do Gás)

Miriam Salles Pereira

Rafael Tiago Eleutério Ferreira (Profº Rafael)

Rodrigo de Avila Mendes

Wallas Cristiano Coelho da Silva

Washington Alves Uchoa (Pastor Washington)

Sebastião Ribeiro Leite (Leite)