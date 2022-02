Vândalos depredam portão do Estádio da Cidadania após derrota do Voltaço

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2022, 14:59 horas

Volta Redonda – Uma confusão envolvendo torcedores do Volta Redonda fora do Estádio Raulino de Oliveira, causou tumulto e assustou jogadores do Voltaço no último sábado (12), após a partida contra o Madureira. O portão que dá acesso ao vestiário do Volta Redonda foi depredado por vândalos. Pedras e bombas também foram arremessadas contra o ônibus da equipe. O jogo terminou com a derrota do Volta Redonda por 1 a 0.

Pessoas ouvidas pelo DIÁRIO DO VALE disseram que os torcedores ameaçavam invadir o vestiário para poder agredir jogadores do Volta Redonda. Os ânimos só se acalmaram com a presença da Polícia Militar.

A Prefeitura de Volta Redonda, através da administração do estádio, disse que solicitou reforço na segurança – tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Municipal – para os próximos jogos a serem realizados no Raulino de Oliveira.

Em nota, o Volta Redonda repudiou o episódio e destacou que toda a cobrança é válida, desde que não parta para a violência ou depredação do patrimônio. “O clube repudia totalmente a ação dos torcedores e está à disposição das autoridades para ajudar no que for preciso”, finaliza o comunicado.

O próximo jogo do Volta Redonda no Raulino de Oliveira é nesta quarta-feira (16), às 19h, diante do Audax.