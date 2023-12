Vapor do TCP é preso com pó ‘Black Friday de Natal’, em Barra Mansa

Barra Mansa – Um homem de 27 anos foi preso com drogas na manhã deste sábado (16), em Barra Mansa. A Polícia militar apreendeu com o ele: 56 pinos de cocaína com a descrição “Black Friday de Natal TCP” e 52 sacolés de maconha com a descrição “chá TCP”.

Os agentes foram até o local após receberem informações de que um trio estaria vendendo drogas. Ao se aproximarem, os policiais notaram os homens fugindo com a aproximação do cerco policial. Durante a fuga, um dos suspeitos foi capturado após tentar se desfazer de uma bolsa contendo o material entorpecente.

Segundo os PMs, o suspeito relatou que trabalha de vapor para o tráfico. Ele foi algemado e levado junto das drogas para a 90ª DP, onde a ocorrência foi registrada.