VAR anula dois gols do Santos e Gabigol garante segunda vitória do Flamengo no Brasileirão

Matéria publicada em 30 de agosto de 2020, 18:34 horas

Rio de Janeiro – Gabriel Barbosa, o Gabigol, garantiu a segunda vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro Série A, na noite deste domingo (30), na Vila Belmiro. Os rubro-negros venceram por 1 a 0 perante o Santos. Mais uma partida polêmica que foi decidida com a aplicação do VAR, que anulou dois gols do Santos no primeiro tempo.

Os dois gols do Santos ocorreram aos nove e aos 15 minutos do primeiro tempo, marcados por Raniel e Marinho. Wilton Pereira, árbitro em campo, utilizou do auxílio do VAR, árbitro de vídeo, que gerou quase dez minutos de paralisação da partida, além da anulação dos gols. No intervalo do primeiro tempo, Pedro Doria e Matheus Rodrigues, membros do Comitê de Gestão do Peixe entraram no gramado da Vila Belmiro, gritando com o trio de arbitragem na saída para o vestiário sobre as anulações.

O gol do Flamengo saiu ainda no primeiro tempo, aos 51 minutos, nos acréscimos. O lance começou quando Michael roubou a bola de Felipe Jonatan, armou contra-ataque para o Flamengo e acionou Gabigol que fez o gol que garantiu a vitória dos rubro-negros.

Classificação e próximas partidas

A vitória fez com que o Flamengo chegasse a nona posição na Série A do Brasileirão, com oito pontos, sendo duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Já o Santos está na décima posição, com sete pontos, sendo duas vitórias, um empate e três derrotas.

Na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro o Flamengo jogará contra o Bahia, às 20h30, na próxima quarta-feira (02). E o Santos enfrentará o Vasco, às 21h30, no mesmo dia.