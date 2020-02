Vasco Academy retoma com as atividades e busca novos atletas em Volta Redonda

Matéria publicada em 27 de fevereiro de 2020, 11:07 horas

Volta Redonda – A Vasco Academy, escolinha de futebol para crianças, adolescentes e jovens, já retomou com os treinos, em Volta Redonda. A escola, que foi inaugurada neste ano, treina atletas de cinco a 17 anos , com a intenção de aumentar a quantidade de vagas devido a grande procura.

Os treinos acontecem as terças-feiras e quintas-feiras, no campo de futebol society da ETC (Escola Técnica Pandiá Calógeras), no bairro Sessenta.

Dickson Widmann Silva de Souza, licenciado a utilizar a marca Vasco Academy em Volta Redonda, destacou que cada categoria disponibilizada no Vasco Academy já possui cerca de 22 jogadores.

– Temos vagas em todas as categorias, mas caso complete as equipes da ETC, enviaremos os outros alunos para um novo polo que será aberto em outro ponto, em Volta Redonda – destacou Dickson, acrescentando que futuramente a escolinha promoverá amistosos e participará de campeonatos na região Sul Fluminense.

Vasco Academy

O Vasco Academy foi lançado em maio deste ano para substituir os núcleos oficiais do Vasco da Gama. O objetivo é captar futuros atletas, que possuem potencial em se tornarem jogadores profissionais.

– A metodologia é a mesma utilizada em São Januário com eficiência, qualidade e excelência. Além disso, o mapeamento e a captação de futuros atletas,se torna mais eficaz com observadores do Vasco espalhados em todos as unidades, possibilitando a chance de novos talentos serem aproveitados no clube – concluiu Dickson.

Interessados em se inscrever, devem comparecer na escola nesta quinta-feira (27), até o dia 5 de março, das 14h às 17h.