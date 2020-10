Vasco acerta a contratação do atacante Gustavo Torres, do Atlético Nacional

Matéria publicada em 29 de outubro de 2020, 14:09 horas

Rio de Janeiro – Vasco anuncia a segunda contratação nesta semana. Depois da chegada do lateral-direito Léo Matos, o clube acertou a contratação do colombiano Gustavo Torres. O atacante, de 24 anos, estava defendendo as cores do Atlético Nacional (COL), por quem foi emprestado ao Cruzmaltino até o final de 2021.

Gustavo Torres tem passagem pelas categorias de base da Seleção Colombiana e defendeu outros clubes do seu país de origem, como o Boca Juniors de Cali, Universitario Popayán, Deportes Quindío e Águilas Doradas. Gustavo possui título pela Copa da Colômbia em 2018 pelo Atlético Nacional.

A oportunidade no Vasco não será a primeira do atacante no exterior. No ano passado, ele defendeu o San Lorenzo, da Argentina.