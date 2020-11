Vasco acerta a contratação do zagueiro Jadson

Matéria publicada em 11 de novembro de 2020, 15:10 horas

Rio de Janeiro – O Vasco da Gama oficializou a contratação de mais um jogador na manhã desta quarta-feira (11). O nome da vez é o zagueiro Jadson, de 29 anos, que defendia as cores do Portimonense (POR) desde a temporada de 2015. O defensor vinha sendo o capitão da equipe portuguesa e já participou do treinamento desta manhã. Ele chega ao Gigante da Colina com contrato até o final do Campeonato Brasileiro por indicação do treinador Ricardo Sá Pinto.

Perfil

Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, Jadson Cristiano Silva de Morais iniciou sua trajetória no futebol profissional em solo carioca, no Rio de Janeiro, com a camisa do tradicional América, em 2014. No ano seguinte, em 2015, defendeu as cores do Bonsucesso, clube onde despertou o interesse de equipes da Europa. Se transferiu para o Portimonense na mesma temporada e fez parte do grupo que conquistou o título da 2ª divisão do Campeonato Português 2016/2017.

Dez jogos sem vencer

O Vasco está há dez rodadas sem vencer no Brasileirão e atualmente está na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 19 pontos, sendo cinco vitórias, quatro empates e nove derrotas. Apesar dos resultados negativos no Campeonato Brasileiro, o cruzmaltino está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Janela

O fechamento da janela de jogadores vindos do exterior fechou no Brasil na segunda-feira (09), porém, não significa que o Vasco não poderá mais contratar. Terá de focar no mercado interno ou em atletas sem contrato. O prazo para novas inscrições no Brasileiro termina em 20 de novembro. Para as oitavas da Sul-Americana, três trocas podem ser feitas. Léo Matos, Jadson e Gustavo Torres devem ser os escolhidos.