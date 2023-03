Vasco acerta o retorno do volante Andrey Santos - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de março de 2023, 15:02 horas

Jogador chega por empréstimo de quatro meses e já pode estrear pelo cruzmaltino



Rio – O Vasco anunciou na manhã desta quinta-feira (02), o retorno do volante Andrey Santos, que tinha sido negociado com o Chelsea há dois meses. Cria da base cruzmaltina, o jogador de 18 anos firmou contrato de empréstimo até julho deste ano e já está inscrito no Campeonato Carioca para fazer sua reestreia. Andrey é o 13° reforço do Vasco para a temporada 2023.

O Chelsea contratou o jogador em meados de Janeiro, porém, o jovem não atingiu a pontuação necessária para obter o visto de trabalho e fazer sua estreia na Liga Inglesa. Com isso, o clube decidiu emprestá-lo até a regularização do documento.

Outro clube interessado em Andrey Santos foi o Palmeiras, que não aceitou as condições do clube inglês no contrato. Com isso, o Vasco deveria foi notificado ese interessou pelo retorno do jovem. O acordo foi firmado neste domingo (26), e o jogador já faz trabalhos no CT Moacyr Barbosa.