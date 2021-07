Vasco anuncia a demissão de Marcelo Cabo

Matéria publicada em 19 de julho de 2021, 16:24 horas

Rio de Janeiro – Um dia após o empate em casa com o Náutico, o Vasco anunciou a demissão do técnico Marcelo Cabo. Juntamente com o auxiliar Gabriel Cabo e o preparador físico Tiago Melsert. No clube desde março, Cabo dirigiu a equipe em 29 jogos, com 13 vitórias, 10 empates e seis derrotas. O time atualmente ocupa a oitava colocação, com 18 pontos, dois a menos que o CRB, que abre o G-4.

Os próximos treinamentos serão comandados por Fábio Cortez e Daniel Félix, ambos da comissão permanente.

Confira a nota publicada pelo clube: