Vasco anuncia chegada de Victor Luís, Keiller e Pablo Galdames

Rio – Buscando reforçar o seu elenco para esta temporada a diretoria do Vasco anunciou na tarde desta segunda-feira (5), a contratação de três jogadores para atuar em diferentes setores do time comandado pelo técnico Ramón Díaz, que além do Cariocão também disputará a Copa do Brasil e o Brasileirão.

Em comum entre os três está a experiência e o fato de terem atuado em clubes renomados no Brasil e no exterior.

O primeiro reforço anunciado foi o lateral esquerdo Victor Luís, 30 anos, que terá contrato válido até o fim de 2024. Na ultima temporada o jogador defendeu o Coritiba. Revelado pelo Palmeiras, Victor também defendeu o Porto B (Portugal), Ceara e Botafogo. Na sua segunda passagem pelo alviverde paulista ele conquistou os títulos da Copa Libertadores, Copa do Brasil e do Brasileirão.

De Porto Alegre – RS veio o goleiro Keiller, 27 anos, que chega por empréstimo ate o fim de 2024 junto ao Internacional, clube em que foi revelado. Keiller, também atuou na Chapecoense-SC, equipe onde se destacou.

O volante chileno Pablo Galdames, 27 anos, revelado pelo Unión Española (CHI) e que estava defendendo o Genoa (clube que pertence ao grupo 777 Panters, que também é sócio majoritário da SAF do Vasco), chega para reforçar o Gigante da Colina e tem contrato válido até o fim deste ano.

Galdames possui no seu currículo passagens por clubes como: Vélez Sarsfield (Argentina) e Cremonese (Itália).