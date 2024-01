Vasco anuncia Rafael Paiva como novo treinador do time Sub-20

Rio de Janeiro – A diretoria do Vasco anunciou nesta terça-feira (23), a contratação do treinador Rafael Paiva, que estava no Palmeiras, para comandar a sua equipe Sub-20.

Rafael retorna ao Gigante da Colina, onde foi campeão Carioca e da Recopa do Carioca, dirigindo a equipe Sub-17 do clube em 2021.

O agora treinador da equipe Sub-20 cruzmaltina possui um currículo repleto de conquistas como o bicampeonato Brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17, em 2022 e 2023, além do Campeonato Paulista da categoria pelo Palmeiras e foi auxiliar técnico da Seleção Brasileira Sub-17, que disputou a Copa do Mundo da Indonésia em 2023.

No Sub-20 do Vasco, Paiva, substituirá William Batista, desligado do clube na segunda-feira (21).