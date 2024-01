Vasco apresenta atacante David Corrêa

Rio – A diretoria do Vasco apresentou no início da tarde deste sábado (20), em Punta del Leste – Uruguai – onde a equipe realiza a sua pré-temporada, a contratação do atacante David Corrêa, 28 anos, que chega ao clube por empréstimo junto ao Internacional-RS.

Apesar de ser apresentado somente neste sábado, o jogador já havia feito a sua estreia na vitória de 1×0 do Gigante da Colina sobre San Lorenzo- Argentina, no torneio Série Rio de La Plata na última quinta-feira, (18).

David atuará no Vasco com a camisa 7.