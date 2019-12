Vasco confirma novo patrocinador para 2020

Matéria publicada em 24 de dezembro de 2019, 16:27 horas

Brusque – Depois de muitas conversas entre a Havan e o presidente do Vasco, Alexandre Campello, a rede oficializa o patrocínio ao clube para 2020. Fechado na última sexta-feira (20), o patrocínio da Havan ao time carioca terá contrato de um ano e a varejista estampará sua marca nas mangas da camisa cruz-maltina.

As negociações vêm ocorrendo há alguns meses, mas foi depois da visita do Campello à sede administrativa da rede, em Brusque (SC), que a parceria foi firmada. A reunião da última semana reuniu muitos torcedores vascaínos da região em frente à loja da Havan. Na última quinta-feira (19), o presidente Luciano Hang foi presenteado com uma camisa do Vasco já com a marca da empresa.

– Estamos muito felizes em apoiar mais um clube de futebol do País. Patrocinar é acreditar e levar alegria para os brasileiros. A Havan segue com o seu caminho de abertura de lojas, crescendo e buscando estar junto do esporte em todas as modalidades, porque acreditamos que com isso geramos muitos empregos em todo Brasil. Daqui para a frente também somos Vasco – comenta o dono da Havan, Luciano Hang.