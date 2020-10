Vasco contrata lateral-direito Léo Matos até o fim da temporada de 2021

Matéria publicada em 28 de outubro de 2020, 18:35 horas

Rio de Janeiro – O Vasco acertou a contratação do lateral-direito Léo Matos, nesta semana. Ele estava jogando no PAOK, da Grécia. Léo, de 34 anos, já foi aprovado nos exames médicos e assinou contrato com o Gigante da Colina até o fim da temporada de 2021.

Perfil

O novo reforço já iniciou os trabalhos no Centro de Treinamento do Almirante.

Léo Matos é natural de Niterói, é Campeão Mundial com a Seleção Brasileira sub-17 em 2003. Foi revelado pelo Flamengo, mas atuou por pouco tempo no clube após ser negociado com o Olympique de Marselha (França) aos 17 de idade.

Léo passou por Paraná, Figueirense e Vila nova (Goiás) antes de se firmar em solo europeu. Além de atuar na Grécia, o lateral-direito jogou na Ucrânia, por Chornomorets e Dnipro. Pelo último, inclusive, foi vice-campeão da Liga Europa 2014-2015.

Já conquistou um título da Super Liga da Grécia, em 2018 e 2019, e três Taças da Grécia entre os anos de 2016-2017/2017-2018/2018-2019.