Vasco e Botafogo empatam no Brasileirão

Rio de Janeiro – Em São Januário, o Vasco recebeu o Botafogo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado (29). A partida terminou empatada em 1×1 com gols do zagueiro Bastos e do atacante Vegetti. Com o resultado, a equipe de Arthur Jorge, que disputa a liderança da competição, assume a segunda colocação. Já o cruz-maltino, que quer se afastar do rebaixamento, está a apenas um ponto do Atlético Goianiense, primeiro do Z-4.

O Jogo

O primeiro tempo marcou um confronto equilibrado entre as duas equipes, com poucas chances para cada lado. A arbitragem sofreu duras críticas ao árbitro Ramon Abatti Abel, que não advertiu o volante do Vasco, Hugo Moura, após dura entrada na canela do meio campista Tchê Tchê, do Botafogo. Em outro lance polêmico, o árbitro teria beneficiado a equipe da Estrela Solitária ao não marcar um recuo de bola para o goleiro John.

Já no segundo tempo, o jogo ganhou contornos diferentes. O zagueiro angolano Bastos abriu o placar para o Botafogo, que recuou após o gol e tentou administrar a vitória. Aos 39 minutos, o atacante Pablo Vegetti empatou a partida.

Próximos confrontos:

O Vasco receberá o Fortaleza, em São Januário, na próxima quarta-feira (3). Já o Botafogo visita o Cuiabá, na Arena Pantanal, também na quarta.