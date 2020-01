Vasco e Cabofriense é adiado por falta de iluminação

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2020, 00:13 horas

Rio de Janeiro – A forte chuva que caiu no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, afetou a realização do jogo entre Vasco e Cabofriense. Um dos transformadores, que abastece São Januário, queimou e com isso a iluminação não pode ser totalmente reestabelecida.

O jogo foi remarcado para esta sexta-feira (31) as 11h. O Vasco emitiu nota oficial sobre a remarcação da partida:

“O jogo nesta sexta-feira (31/01), às 11h. Não haverá venda de ingresso. Só poderá entrar no estádio quem tiver comprado o ingresso para esta quinta-feira (30/01). Os portões abrem às 9h30 (informação da Ferj). Quem tiver o ingresso, mas não puder comparecer, o Vasco irá reembolsar. Detalhes sobre o reembolso serão divulgados em breve”.