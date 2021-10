Vasco e CSA se enfrentam nesta sexta-feira pela Série B do Brasileirão

Com 47 pontos, o Gigante da Colina precisa da vitória para se aproximar da zona de classificação (G4): o Goiás ocupa a quarta posição, com 53. Os quatro primeiros na tabela tem acesso garantido à Série A do Brasileiro no ano que vem. Pela probabilidade matemática, o Vasco tem 17% de chances de retornar à elite do futebol brasileiro. Já a estimativa para a equipe alagoana é de 5%. No primeiro turno do torneio, em Maceió, o CSA empatou em 2 a 2 com o Vasco.