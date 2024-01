Vasco empata com Bangu em jogo de reviravoltas em Brasília

Brasília – Vasco e Madureira fizeram uma partida emocionante até o fim no Estádio Nacional Mané Garrincha em Brasília. Este foi o primeiro jogo em que o técnico Ramón Diaz utilizou seus principais jogadores no Cariocão. As duas equipes tiveram jogadores expulsos na partida.

Gols saíram no segundo tempo

Praxedes, aos 2 minutos, e Payet aos 55, marcaram os gols do Vasco. Gabriel Canela, aos 23 e João Maranhão aos 58 foram os autores dos gols do Bangu.

Próximos jogos

O Vasco enfrentará o Nova Iguaçu na quarta-feira (31), às 18h10, no Paque do Sabiá. Já o Bangu jogará contra o Fluminense, na quinta-feira (1º), às 21h30, no Estádio Luso Brasileiro no Rio de Janeiro.