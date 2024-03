Vasco empata com Nova Iguaçu no Maracanã

Rio –

O Vasco e Nova Iguaçu empataram em 1×1, no jogo de ida da Semifinal do Cariocão, no domingo (10), no Maracanã, que recebeu mais de 61 mil pessoas, que presenciaram um jogo repleto de emoções do primeiro ao último minuto.

O Jogo

Empurrado pela sua torcida, que lotou as arquibancadas do Maracanã, o Vasco começou criando e indo para cima do Nova Iguaçu.

O Laranjão da Baixada, novamente, mostrou porque se tornou uma das principais forças do futebol carioca. Reagiu e deu muito trabalho a defesa do Vasco.

Segundo tempo eletrizante

O segundo tempo começou com o time da Baixada Fluminense pressionando. E deu certo. Aos três minutos, Carlinhos, fez boa jogada e no rebote, Xandinho, ganhou da defesa do Vasco e de calcanhar abriu o placar para o Nova Iguaçu.

O lance ficou por um longo período sendo revisado pelo VAR, que validou gol.

Após sofrer o gol, o Vasco partiu para cima, apertou o Nova Iguaçu. Aos 20, Payet acertou um chutaço defendido pelo goleiro Marcelo.

Na sequência o Nova Iguaçu teve boas oportunidades de marcar gols, que não foram convertidas

A torcida do Vasco aumentou o seu apoio, jogando junto com o time. Aos 34, Payet, cobrou falta na área, Sforza escorou e Piton cabeceou ara as redes do Nova Iguaçu, empatando o jogo.

A partida ganhou ares de trocação com chances perigosas de gols criadas, criadas por ambos os times.

Nos minutos finais, Matheus Carvalho (Vasco) e Fernandinho (Nova Iguaçu) foram expulsos, após discutirem dentro da área.

No próximo domingo (17), as equipes voltam a se encontrar no Maracanã, na segunda e decisiva partida.

O Nova Iguaçu continua com a vantagem do empate. Já o Gigante da Colina terá de vencer para ir a final do Cariocão.

Público Presente: 61.525

Público Pagante: 57. 295

Renda: R$ 3.067.184