Vasco empata com o Madureira em 2 a 2

Matéria publicada em 27 de março de 2021, 19:20 horas

Rio de Janeiro – A partida entre Vasco e Madureira terminou em empate, em 2 a 2, neste sábado (27), em Xerém, no Rio de Janeiro. Os gols vascaínos foram marcados por Matías e Zeca, que anotou um golaço. Com esse resultado, a equipe comandada por Marcelo Cabo chega aos 6 pontos e ocupa a 8ª posição. O próximo compromisso do Gigante da Colina será na proxima terça-feira (30), no clássico diante do Fluminense, à s 21h35, no Estádio Raulino de Oliveira.

Partida

O Vasco começou a partida indo para cima do adversário. Logo aos três minutos, Miranda achou um belíssimo lançamento para Germán Cano. O artilheiro vascaíno bem posicionado, invadiu a área e arriscou a finalização que acabou parando na defesa do goleiro. Aos 6, Zeca avançou pela esquerda e acionou Carlinhos com liberdade pelo meio. O camisa 13 dominou e arriscou a finalização que passou tirando tinta da trave adversária. Aos 15, Marquinhos Gabriel faz boa jogada pela esquerda mas acabou desarmado, a bola acabou sobrando para Zeca. O lateral vascaíno arriscou a finalização que passou por cima da meta adversária.

Aos 26, Cayo Tenório avançou pela direita, chegou até a linha de fundo, fez um cruzamento rasteiro para a entrada da área e achou Matías livre. O meia chegou batendo firme de primeira e mandou no cantinho para abrir o placar: Vasco 1 a 0. Aos 34, Marquinhos Gabriel cobrou escanteio na entrada da pequena área e Miranda apareceu de surpresa testando para o gol, por pouco o Gigante da Colina não ampliou o placar. Aos 38, Zeca cobrou escanteio curto para Carlinhos, o meia dominou e colocou a bola na cabeça de Marquinhos Gabriel. O camisa 31, desviou para trás e achou Miranda livre, o zagueiro dominou, cortou o marcador e bateu colocado, a bola saiu raspando a trave adversária.

O Cruzmaltino voltou para a segunda etapa buscando aumentar o placar. A primeira investida vascaína veio aos seis minutos, Germán Cano recebeu na entrada da área e ajeitou para Gabriel Pec que vinha de trás. O camisa 17 dominou e arriscou a finalização que acabou saindo por cima do gol. Aos 13, Germán Cano recebeu pela direita, passou por dois marcadores e arriscou a finalização, que acabou parando na defesa do goleiro adversário. No minuto seguinte, Bruno Gomes lançou Germán Cano que ajeitou para Zeca que vinha de trás. O lateral vascaíno, dominou e arriscou a finalização de longa distância que entrou no ângulo direito do gol adversário, um golaço: Vasco 2 a 0.

Aos 23, após cobrança de falta do Madureira, o volante Feitosa desviou e diminuiu o placar: 2 a 1. Aos 25, Carlinhos achou Laranjeira aberto pela esquerda e acionou o atacante. O camisa 38, dominou e bateu buscando o ângulo do goleiro adversário, porém a bola se perdeu pela linha de fundo. Aos 27, após outra cobrança de falta, o zagueiro Maurício de cabeça empatou a partida: 2 a 2.

Aos 36, Caio Lopes avançou pelo meio e achou Carlinhos com liberdade. O camisa 13 dominou e arriscou a finalização que subiu e saiu por cima da meta. Aos 41, Ulisses achou um lindo lançamento para Tiago Reis com liberdade dentro da área. O atacante vascaíno subiu e testou por cima do gol adversário. No minuto seguinte, Laranjeira achou um lindo cruzamento para Germán Cano, que dominou e bateu por cima da meta. Aos 44 Zeca avançou pela esquerda e achou um belo passe para Tiago Reis. O camisa 27 chutou firme e parou na defesa do goleiro, que deu rebote para a entrada da área, Vinícius livre chegou batendo e novamente mandou por cima da meta.