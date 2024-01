Vasco está escalado para enfrentar o Nova Iguaçu em Uberlândia-MG

Uberlândia – Após empatar com Bangu, no domingo (28), em Brasília, o Vasco já está pronto e escalado para o seu próximo jogo pelo Cariocão, que acontecerá nesta quarta-feira (31), ás 18h10, no Estádio Parque do Sabiá em Uberlândia-MG.

Nesta partida o técnico Ramón Díaz, não terá a sua disposição o meia Paulinho (lesionado) e o volante Jair, que foi expulso contra o Bangu. Desta forma o Gigante da Colina irá a campo com a seguinte formação: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Julião; Zé Gabriel, Praxedes, Serginho, David, Rayan e Vegetti.

O Nova Iguaçu, treinado por Carlos Vitor, vêm de derrota para o Fluminense na ultima rodada, mas faz boa campanha no Estadual e está escalado com o seguinte time: Fabrício, Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon; Fernandinho, Igor Guilherme e Xandinho; Bill, Yago e Carlinhos.