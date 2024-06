Vasco goleia São Paulo de virada e sai da zona de rebaixamento

Rio – O Vasco voltou a vencer no Brasileirão. A equipe carioca goleou o São Paulo por 4×1, na noite de sábado (22), em São Januário, no Rio, em jogo válido pela 11ª rodada da competição e deixou a zona de rebaixamento.

André Silva acertou uma cabeçada no ângulo do goleiro Léo Jardim e abriu o placar para o São Paulo aos 10 minutos do primeiro tempo.

Após o gol, o tricolor paulista seguiu apertando e criando chances claras de gols.

Mas, o Vasco reagiu, entrou no jogo e também começou incomodar a defesa paulista. Aos 33 minutos, Adson fez boa jogada pela direita, cruzou para a área, a zaga do São Paulo se atrapalhou e Allan Franco (contra) marcou o gol de empate do cruzmaltino.

Aos 48 minutos, o jovem Guilherme Estrella recebeu na entrada da área, marcou um golaço e virou o jogo para o Vasco.

A goleada do time carioca foi consolidada no fim do segundo tempo. Deivid encontrou Leandrinho dentro da área, que acertou um chutaço cruzado, estufou a rede do goleiro Jandrei e marcou o terceiro gol do Vasco aos 34.

Deivid recebeu dentro da área aos 48 minutos, acertou um chute de primeira e marcou o quarto gol da goleada vascaína e deu números finais à partida.

Público Presente: 5.036

Público Pagante: 4.897

Renda: R$ 272.491,00

Próximo Jogo

Na quarta-feira (26), o Vasco vai a Salvador enfrentar o Bahia, às 21h30, na Arena Fonte Nova. Já o São Paulo receberá o Criciúma, na quinta-feira (27), às 20h, no Morumbis.