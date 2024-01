Vasco inicia trabalhos de pré-temporada em Punta del Este

Uruguai – Após chegar em Punta del Este na última terça-feira (9), o Gigante da Colina deu continuidade à pré-temporada e a disputa da Serie Río de La Plata. O grupo comandado por Ramón Díaz realizou o primeiro dia de trabalhos nesta quarta-feira (10). A atividade foi integral (uma pela manhã e outra pela tarde)

Esta é a primeira semana de trabalhos do Vasco no ano, visto que a reapresentação dos atletas foi no último sábado (6), ainda no CT Moacyr Barbosa. Na próxima semana, o Gigante da Colina fará uma série de treinos e o primeiro desafio será no dia 18 de janeiro, contra o San Lorenzo (ARG), às 22h15. Depois, no dia 21, às 21h30, o adversário será o Deportivo Maldonado (URU).

PROGRAMAÇÃO – 10/01 a 14/1

Quarta-feira 10/01

Treino em dois períodos: Manhã e Tarde

Local: Solanas Spa & Resort

Quinta-Feira 11/01

Treino em dois períodos: Manhã e Tarde

Locais: Solanas Spa & Resort

Sexta-feira 12/01

Treino em dois períodos: Manhã e Tarde

Local: CT Maldonado

Sábado – 13/01

Jogo-treino – Vasco x Sel. Maldonado

Local: CT Maldonado

Domingo – 14/01

Treino em dois períodos: Manhã e Tarde

Local: Solanas Spa & Resort