Vasco joga neste sábado pela Série B do Brasileirão

(3), às 16h30 (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes tentam se recuperar na competição. O time carioca, nono colocado na classificação geral, perdeu o último embate fora de casa, contra o Goiás por 1 a 0. A equipe adversária também vem revés: levou de 1 a 0 do Coritiba, dentro do Batistão, em Aracaju.

O Cruzmaltino ocupa o nono lugar da tabela e soma 10 pontos. O técnico Marcelo Cabo tem cinco jogadores suspensos: Bruno Gomes e Juninho por cartão vermelho, além de Léo Jabá, Galarza e Morato pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, livre de lesão, o artilheiro Germán Cano está confirmado para o jogo.

Outra boa notícia no Gigante da Colina foi a convocação do reserva de Vanderlei, do goleiro Lucão, convocada para a seleção brasileira olímpica.

“Realização de um sonho, espero aprender com esse grupo em Tóquio e trazer o ouro para o Brasil mais uma vez”, avaliou o jovem, formado nas bases vascaínas.

O Confiança soma oito pontos e ocupa a 15ª posição na tabela. A novidade da equipe sergipana, treinada por Rodrigo Santana, é o recém-contratado Hernane Brocador, de 33 anos. O atacante já atuou no Bahia e Sport, além de ter conquistado a Copa do Brasil pelo Flamengo em 2013.

“Todos os clubes que passei fiz muitos gols e espero que aqui não seja diferente”, disse o atleta, anunciou o Brocador ao ser apresentado pelo Dragão na última quarta (30).

