Vasco jogará duas vezes na noite deste domingo (21)

Rio/Uruguai – Assim como aconteceu na última quinta-feira, (18), os vascaínos poderão torcer para o Vasco em duas partidas consecutivas. Às 20h30, deste domingo (21), um grupo formado por jogadores das categorias de base, sob o comando do técnico Willian Batista, enfrentará o Sampaio Corrêa, em Bacaxá. Já às 21h30, o time principal enfrenta o Deportivo Maldonado, no Uruguai.

O provável time cruzmaltino que irá a campo é o seguinte: Halls; Miranda, Capasso, Zé Vitor e Leandrinho; Rodrigo, Barros, Mateus Carvalho, De Lucca; Orellano e Paixão;

Já o time do Sampaio Corrêa no jogo será formado por: Diogo, Yago Rocha, Pablo, Eduardo Thuram, Paulo Vitor, Eduardo Rosado, Marcelo, Alexandre Souza, Gustavo Tonoli, Hugo Cabral e Davi Santos.

Time principal enfrenta Deportivo Maldonado no Uruguai

O elenco principal do Vasco que está realizando a sua pré-temporada no Uruguai, entrará em campo às 21h30, deste domingo, (21), para enfrentar o Deportivo Maldonado, no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado.

O time comandado por Ramon Diáz deverá ir a campo com a seguinte formação: Léo Jardim; Robert Rojas, João Victor, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, David (Payet), Rossi e Vegetti.

Já o time uruguaio deverá jogar com: Gargiulo, Marcelo, Cancela, Villoldo, Silvera, Delgado, Amarilla, Grunullú, Castro; Villalba e Simovic.