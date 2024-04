Vasco lança coleção em homenagem aos 100 anos da Resposta Histórica

A Resposta Histórica foi uma carta redigida pelo presidente do Vasco, em 1924, abrindo mão de participar da nova liga que surgia no Rio de Janeiro para não ter que excluir jogadores pobres e negros do elenco, contrariando um pedido dos fundadores.

A edição limitada contém quatro opções de estampas, a coleção é uma colaboração do Vasco associativo em parceria com a marca Chico Rei.