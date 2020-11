Vasco perde em casa e entra na zona de rebaixamento do Brasileirão

Matéria publicada em 8 de novembro de 2020, 18:14 horas

Rio de Janeiro – A partida entre Vasco e Palmeiras pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A terminou em vitória para o time paulista, no início da noite deste domingo (08), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. A derrota do Cruzmaltino ocorreu após cobrança de pênalti no segundo tempo.

O pênalti ocorreu aos 25 minutos da segunda etapa, quando Lucas Lima foi derrubado na área por Neto Borges e a arbitragem aplicou a falta. A finalização foi cobrada por Luiz Adriano e foi defendida pelo goleiro Fernando Miguel, mas no rebote acabou entrando no fundo da rede, sendo o único gol da partida.

Com a vitória, o Palmeiras entrou para a zona de classificação para a Copa Libertadores da América, ficando na sexta posição com 31 pontos.

Já o Vasco está na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 19 pontos, sendo cinco vitórias, quatro empates e nove derrotas. A próxima partida será contra o Sport Recife, fora de casa, no dia 14 deste mês, às 16h30.