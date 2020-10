Vasco realiza seu primeiro treinamento em CT na Cidade de Deus

Matéria publicada em 26 de outubro de 2020, 18:04 horas

Atacante Ribamar comenta sobre ligação com comunidade

Rio de Janeiro – O Vasco realizou seu primeiro treinamento no CT (Centro de Treinamento) do Almirante, no fim de semana, na Cidade de Deus. O atacante Ribamar tem uma ligação sentimental com o local por ser cria da comunidade onde cresceu.

– É um dia especial pra mim, para o pessoal da Cidade de Deus também, para o Vasco…é uma coisa que o clube sempre procurou ter e acredito que a comunidade também está muito feliz em estar nos recebendo aqui. É muito importante o clube com a grandeza do Vasco ter um CT para trabalharmos, com toda a estrutura. Acredito que só vai melhorar, principalmente o nosso desempenho dentro de campo – disse o camisa 9, acrescentando que o Cruzmaltino será importante para os moradores dos arredores do CT.

O próximo desafio do Vasco será na quarta-feira (28), diante do Caracas, da Venezuela, no São Januário, pela partida de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana.

Ribamar, autor do gol vascaíno na última partida, diante do Corinthians, pelo Brasileirão, comentou que acredita na recuperação do time e no foco nesta nova competição.

– A expectativa é sempre grande. O Vasco sempre entra pra ganhar em qualquer competição. Tivemos uma semana cheia para trabalhar, é um torneio internacional e vamos entrar concentrados e fortes em busca dessa classificação – concluiu o atacante.