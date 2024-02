Rio – A diretoria do Vasco anunciou nesta terça-feira (20), a renovação do contrato até o fim de 2025, com o atacante argentino Pablo Vegetti, 35 anos.

O jogador que chegou ao clube em 2023, é uma das referências da equipe comandada pelo técnico Ramón Diáz. Vegetti, marcou 12 gols em 28 jogos com a camisa do Gigante da Colina.

Este novo contrato prevê renovação automática por mais uma tempo algumas metas sejam batidas.