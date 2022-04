Vasco: temporada de 2022 já é a mais goleadora da carreira de Raniel

Matéria publicada em 28 de abril de 2022, 21:40 horas

Rio de Janeiro – Contratado por empréstimo junto ao Santos como aposta de gols para a temporada de 2022, o atacante Raniel chegou sob muita desconfiança ao Vasco da Gama. Aos poucos, com muita dedicação, trabalho e gols, o camisa 9 conquistou seu espaço e transformou todo descrédito em confiança.

Diante da Ponte Preta, na noite da última quarta-feira (27), além de marcar o gol que deu ao Cruzmaltino – a primeira vitória no Campeonato Brasileiro -, Raniel igualou a temporada mais goleadora de sua carreira. Em 2018, pelo Cruzeiro, o atacante anotou nove tentos na temporada, o mesmo número que já fez neste ano.

– Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus, aos meus companheiros, ao professor Zé Ricardo. Eu venho trabalhando muito desde o início do ano, me dedicando ao máximo, então sabia que isso ia acontecer. Não é uma surpresa para mim. É fruto do meu trabalho, principalmente depois da lesão grave que tive. Estou muito feliz no Vasco e sou grato ao clube por ter apostado em mim no pior momento da minha carreira – declarou o camisa 9.

Quando cita o técnico Zé Ricardo, Raniel não está falando em vão. Foi o treinador um dos grandes responsáveis por sua vinda para São Januário. Ao chegar no Gigante da Colina e ver o nome do camisa 9 ser colocado na mesa como opção para o setor ofensivo, o comandante não pensou duas vezes e deu seu aval. Antes da contratação ser fechada, entretanto, Zé Ricardo telefonou para Raniel e sentiu no mesmo o desejo de dar a volta por cima.

– Raniel foi um dos muitos atletas que a gente entrou em contato. Tentamos o máximo possível montar um elenco forte, mas dentro da realidade. O Raniel foi um jogador que, na primeira ligação, tive certeza de que tinha que ser jogador do Vasco. Ele falou: “Professor, só quero uma oportunidade”. Está tendo e aproveitando, por tudo o que a vida ensinou para ele. Tomara que se mantenha. Além de um atleta que tenta fazer tudo o que a gente pede, é de grupo – afirmou o treinador Zé Ricardo, na entrevista coletiva de quarta (27).

Artilheiro do Vasco e da Série B

Com nove gols marcados em 2022, Raniel é o principal goleador do Vasco na temporada. O camisa 9 não vem se destacando apenas nos muros de São Januário. Com o gol marcado contra a Ponte Preta, o atacante assumiu a ponta na lista de artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série B. As redes já foram balançadas três vezes pelo goleador cruzmaltino, o mesmo número de Diego Souza (Grêmio) e Matheus Bianchi (Chapecoense).

– Minha intenção desde que cheguei no Vasco é brigar pela artilharia de todos os campeonatos. Comecei o Brasileiro com três gols, é uma boa média, mas sei que se trata de uma competição difícil. Vão ter jogos que não vou conseguir marcar. O importante é o Vasco vencer, independente de quem faça o gol. Essa minha artilharia é fruto também da ajuda dos meus companheiros. Não teria feito os gols sem eles – finalizou Raniel.