Vasco treina em CT do Almirante com foco na partida contra Sport

Matéria publicada em 12 de novembro de 2020, 14:40 horas

Rio de Janeiro – Com as atenções voltadas para a partida contra o Sport Recife, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o elenco do Vasco da Gama treinou no CT do Almirante, em Jacarepaguá.

O treinamento durou aproximadamente duas horas e foi dividido em três momentos. No primeiro deles, os atletas cruzmaltinos fizeram avaliações fisiológicas e suaram a camisa na academia. Logo depois, sob comando do preparador Miguel Moreira, os jogadores realizaram exercícios físicos.

O treinador Ricardo Sá Pinto acompanhou de perto as primeiras etapas de perto e passou a dirigir o treinamento ao término delas. O comandante português promoveu uma série de trabalhos técnicos e táticos, com ênfase no posicionamento e nos fundamentos passe e finalização. O português exigiu bastante intensidade dos atletas ao longo do treinamento, que foi concluído com a divisão do grupo em dois times para a realização de um coletivo.

Vasco da Gama e Sport Recife se enfrentam no sábado (14), às 16h30, na Ilha do Retiro, na capital pernambucana. Na partida do primeiro turno, disputada em São Januário, o Gigante da Colina levou a melhor e venceu pelo placar de 2 a 0, com dois gols de Fellipe Bastos.

O Cruzmaltino possui dois jogos a menos e ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro e vai em busca da vitória para se aproximar da zona de classificação para a Conmebol Sul-Americana de 2021.