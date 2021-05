Vasco vence Botafogo nos pênaltis e garante a Taça Rio

Matéria publicada em 22 de maio de 2021, 17:53 horas

Rio de Janeiro – O Vasco venceu o Botafogo nos pênaltis (3 a 0) e ficou com a Taça Rio na tarde deste sábado, em São Januário. No tempo normal, o time alvinegro levou a melhor, foi superior nos 90 minutos e ganhou por 1 a 0.

Com mais atitude e pressionando o Vasco no seu campo de defesa, a equipe de Marcelo Chamusca chegou ao gol aos 26 minutos do segundo tempo, com o zagueiro Gilvan.

O Botafogo seguiu em cima e teve chances de ampliar, mas não foi efetivo. Nos pênaltis, o time da casa levou a melhor e converteu três cobranças, enquanto o rival não conseguiu balançar a rede.