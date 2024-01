Vasco vence de goleada jogo treino durante pré-temporada no Uruguai

O Vasco da Gama segue realizando a sua pré-temporada no Uruguai e no último sábado o “Gigante da Colina”, venceu por 4 x 0 a Seleção de Maldonado, no CT do Deportivo Maldonado – com gols de Rayan (2), Payet e Rojas.

Na quinta-feira (18), o Vasco enfrentará os argentinos do San Lorenzo, no torneio Série Rio da Plata, que será realizado entre os dias 18 e 21.

Time alternativo nos primeiros jogos do Cariocão

Como a equipe principal está em realizando a pré-temporada no Uruguai é provável que cruzmaltino entre em campo nas primeiras rodadas do Cariocão com uma time alternativo.

A estreia na competição será na quinta-feira, 18/01, às 19h30, no Estádio de São Januário no Rio de Janeiro.