Vasco vence jogo-treino contra o Porto Velho

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2020, 19:41 horas

Rio de Janeiro – Em preparação para o Campeonato Carioca, o Vasco realizou mais um jogo-treino. Os cruzmaltinos golearam por 5 a 1 o Porto Velho-RO, no CT do clube.

Os gols da vitória do Vasco foram marcos por Germán Cano e Ribamar, duas vezes cada um, além de um de Gabriel Pec.

O técnico Abel Braga iniciou o jogo com a seguinte formação: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Leandro Castán, Werley e Henrique; Raul, Bruno Gomes e Gabriel Pec; Talles Magno, Marrony e German Cano.

Esta deve ser a escalação da equipe para a estreia no Campeonato Carioca, neste domingo, contra o Bangu, em São Januário.

Fora de campo, os cruzmaltinos perderam o zagueiro Ricardo Graça para este início de temporada. O jogador foi convocado para a Seleção Brasileira que disputa o Pré-Olímpico na vaga de Walce, lesionado.

Germán Cano é inscrito e já pode fazer sua estreia

O atacante argentino Germán Cano já está à disposição do técnico Abel Braga para estrear pelo Vasco. Único reforço da equipe para a temporada 2020, Cano pode ser regularizado no BID da CBF após o clube chegar a um acordo com o ex-atacante Jorge Henrique por conta de dívidas.

Cano já consta sem pendências na Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), e poderá estar em campo na partida do próximo domingo contra o Bangu, na estreia do Campeonato Carioca.

O argentino, em entrevista à Vasco TV, falou da expectativa de estrear no clube diante da torcida, em São Januário.

– Estou tranquilo. Venho desfrutando tudo que está acontecendo no dia a dia. Me ambientando. Sei que vai ser muito lindo entrar em São Januário e vou procurar estrear com gol. Seria algo muito lindo para mim, sobretudo pela confiança – afirmou.

Cano se disse surpreso com a repercussão de sua contratação junto à torcida.

– Fiquei muito surpreendido com o carinho de toda a torcida. Recebi todos os dias distintas mensagens dos torcedores daqui. Agradeço bastante ao carinho dessas pessoas. Elas também são responsáveis pela minha chegada na instituição. A torcida é muito linda, muito apaixonada pelo Vasco, pelo futebol. Espero presenteá-los com muitos gols – disse.

Germán Cano tem 32 anos e iniciou a carreira no Lanús, da Argentina, e tem passagens pelo futebol mexicano e colombiano. Seu último clube foi o Independiente Medellín.