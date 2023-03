Vasco vence o Bangu por 2 a 0 - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de março de 2023, 21:54 horas

Com isso, o Cruzmaltino enfrenta o Flamengo nas semifinais com a vantagem de jogar pelo empate no placar agregado

Rio de Janeiro – No jogo que encerrou a primeira fase do Campeonato Carioca, o Vasco contou com gols de Gabriel Pec e Pedro Raul para vencer o Bangu por 2 a 0 em São Januário na noite desta quinta-feira (9). O Cruzmaltino entrou em campo já classificado, mas o resultado garantiu ao clube o mando de campo nas semifinais.

Com a vitória, o Vasco terminou a primeira fase na vice-liderança com 23 pontos. Com isso, o Cruzmaltino enfrenta o Flamengo nas semifinais com a vantagem de jogar pelo empate no placar agregado. Já o Bangu, eliminado inclusive da Taça Rio, terminou na 9ª posição com 12 pontos.

O Vasco precisou de apenas quatro minutos para abrir o placar com Gabriel Pec. Após cobrança de lateral na área, nenhum defensor do Bangu conseguiu afastar a bola e o camisa 11 vascaíno cabeceou para o gol, marcando seu quinto gol no Campeonato Carioca.

O gol logo cedo esquentou a partida, que teve uma melhora do Bangu na segunda metade do primeiro tempo. O placar não foi movimentado graças aos goleiros, sobretudo Matheus Santillo. Aos 42 minutos, o goleiro alvirrubro defendeu cobrança de pênalti de Alex Teixeira e manteve a equipe viva na partida.

No segundo tempo, o Bangu conseguiu se manter competitivo e levou bastante perigo ao gol de Léo Jardim, mas sofreu um baque aos 30 minutos. O volante Adsson cometeu falta em Nenê, recebeu o segundo cartão amarelo, foi expulso e deixou o Alvirrubro com um jogador a menos pela reta final da partida.

Já nos acréscimos, o Vasco garantiu a vitória também no jogo aéreo, desta vez com Pedro Raul. Aos 46 minutos, Nenê cobrou escanteio e o camisa 9 subiu mais que a defesa para cabecear para o gol, fechando o placar em 2 a 0 para o Cruzmaltino.

Ficha técnica

Vasco 1 x 0 Bangu

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: quinta-feira (9), às 19h30

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

Assistentes: Rafael Sepeda de Souza e Wallace Muller Barros Santos

Árbitro de vídeo: sem VAR

Gol: Gabriel Pec, aos 4’/1T (Vasco)

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Capasso, Anderson Conceição (Zé Vitor) e Paulo Victor; Andrey Santos (Marlon Gomes), Rodrigo e Jair (Cauan Barros); Alex Teixeira (Nenê), Gabriel Pec (Figueiredo) e Pedro Raul. Técnico: Mauricio Barbieri

Fonte: Vasco Notícias