Vasco vence o Botafogo e volta para o G4 do Brasileirão

Matéria publicada em 13 de setembro de 2020, 22:33 horas

Vasco – O Vasco retorna ao G4, grupo com os quatro times mais colocados do Brasileirão, após vencer o Botafogo por 3 a 2, na noite deste domingo (13), no Engenhão, no Rio de Janeiro. Com a vitória, o Flamengo desce para a quinta colocação, dando o quarto lugar ao Vasco, na Série A do Campeonato Brasileiro.

Partida

O clássico foi disputado até os últimos minutos, com o Botafogo com boas chances de empatar a partida, mas após o apito final quem levou a melhor foi o Vasco.

O primeiro tempo foi quente entre Vasco e Botafogo, com os cruzmaltinos tendo 51% da posse de bola durante os primeiros 45 minutos. O Vasco teve 10 finalizações, e o Botafogo nove chances de gol. Dos cinco escanteios, três foram a favor do Botafogo, além de que o goleiro do Vasco teve que trabalhar mais em duas defesas difíceis que ocorreram no primeiro tempo.

Ainda sim, o Vasco saiu na frente, aos 35 minutos do primeiro tempo, com jogada em que Benítez cruza na área, Kevin erra o corte, Benevenuto fura a bola, mas Ribamar emplaca 1 a 0 para seu time.

O segundo tempo já começou agitado, com gol de empate feito por Matheus Babi, que arriscou uma bomba de fora da área, deixando o goleiro Fernando Miguel observar a bola entrando no fundo da rede, aos três minutos.

O Vasco virou a partida aos 25 minutos, quando Benítez levantou na área , Cano cabeceou , fazendo Diego Cavalieri dar rebote para que o argentino completasse no fundo da rede. Um minuto depois, aos 26 do segundo tempo, Ygor recebeu na direita de Marcos Júnior bateu com a canhota, acertando o canto do gol, ampliando a vantagem para 3 a 1.

O placar estava assim até os 37 minutos, quando Kalou fez jogada pela esquerda e rolou para Babi marcar seu segundo gol, diminuindo a vantagem.

Classificação e próxima partida

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Vasco jogará contra o Coritiba, fora de casa, no próximo dia 20, às 16h. O Vasco está na quarta colocação do Brasileirão, com 17 pontos, sendo cinco vitórias, dois empates e duas derrotas.

Já o Botafogo está na zona de rebaixamento para Série B, na 17ª colocação, com nove pontos, divididos entre uma vitória, seis empates e duas derrotas. A próxima partida no Brasileirão será contra o Santos, no próximo domingo (20), às 18h15.