Vasco vence Santos em São Januário com gol de Carlinhos

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2020, 18:23 horas

Rio de Janeiro – O Vasco garantiu a vitória perante o Santos, na tarde deste domingo (20), em São Januário, no Rio. Com gol de Carlinhos, nos primeiros minutos da partida, o Cruzmaltino conquistou mais três pontos pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O único gol da partida ocorreu quando Gérman Cano fez boa jogada individual pela esquerda, para o jogo e tocou para Vinícius no meio. O atacante abriu rápido e ligou o contra-ataque com Léo Matos na direita. O lateral cruzou na área, Cano passou pela bola, mas Carlinhos apareceu na segunda trave, finalizando e abrindo o placar.

O Vasco está na 17ª colocação no Brasileirão, sendo primeiro time do Z4, zona de rebaixamento para a Série B, com sete vitórias e derrotas, além de 11 empates.