Vasco viaja para Venezuela em confronto decisivo contra o Caracas pela Sul-Americana

Matéria publicada em 3 de novembro de 2020, 16:46 horas

Goiânia e Venezuela – O Vasco da Gama viaja para a Venezuela na tarde desta terça-feira (03), e o desembarque no Aeroporto Internacional Simón Bolívar, em Caracas, está previsto para 18 horas, no horário local. Antes disso, pela manhã, o técnico Ricardo Sá Pinto comandou a última atividade antes do confronto. O treinamento aconteceu outra vez no CT do Dragão, em Goiás.

O duelo contra o Caracas(VEN) será na quarta-feira (04), às 21h30, Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O Gigante da Colina venceu o Caracas por 1 a 0, com gol do atacante Tiago Reis, em São Januário.

Treino em Goiânia

O técnico Ricardo Sá Pinto comandou as atividades voltadas para o confronto, no CT do Dragão, casa do Atlético Goianiense, e contou com a participação dos jogadores relacionados pela comissão técnica para a partida, incluindo o zagueiro Leandro Castan, que não atuou no último domingo (01) por estar suspenso.

Num primeiro momento, o técnico cruzmaltino reuniu o grupo no centro do gramado e conversou por aproximadamente 15 minutos. Logo depois, o preparador físico Miguel Moreira promoveu um aquecimento que exigiu bastante movimentação dos atletas. Os jogadores que iniciaram a partida contra o Goiás seguiram para a academia ao término dessa atividade, enquanto os demais permaneceram no campo para participar de um trabalho técnico-tático que foi comandado por Ricardo Sá Pinto com a contribuição do auxiliar Rui Mota. A tarde de trabalho foi finalizada com exercícios de finalização.

Talles Magno

Talles Magno sofreu um trauma na região da bacia, próxima ao abdômen, na partida contra o Goiás, e iniciou o tratamento já no vestiário do Estádio Hailé Pinheiro. O camisa 11 manterá o tratamento intensivo durante a viagem e será reavaliado nas próximas horas pelo departamento médico do Vasco da Gama, segundo o clube.