Vasco x Nova Iguaçu: Time da baixada tem vantagem de empate

Estado do Rio – O Vasco enfrenta o Nova Iguaçu, neste domingo (10), pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca 2024. A partida será disputada no Maracanã, às 18h30. Dentro do retrospecto entre os times Cariocas, o Vasco leva a melhor com oito vitórias, dois empates e três derrotas.

Vasco

O Cruzmaltino vem de uma vitória sobre o Portuguesa – RJ, por 4×0, no último domingo (3), em São Januário. No decorrer do Campeonato Carioca, o Vasco protestou contra erros da arbitragem, que prejudicou o desempenho do elenco durante a competição. Contudo, o time comandado por Ramón Díaz, conseguiu chegar à semifinal do Cariocão.

Nova Iguaçu

O Nova Iguaçu vem de uma vitória por 2×1, contra o Volta Redonda, fora de casa. Embalados na competição, o Nova Iguaçu têm a vantagem do empate.

Onde assistir Vasco x Nova Iguaçu

A partida terá transmissão pelo canal aberto SBT, e através do canal de streaming CazéTV, no YouTube.

Ficha técnica

Vasco x Nova Iguaçu

Data: 10/03

Competição: Campeonato Carioca – 1º jogo da semifinal

Estádio: Maracanã

Horário: 18h30 (horário de Brasília)