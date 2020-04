Vassouras confirma primeiro caso de Covid-19 e reabertura do comércio é suspensa

Matéria publicada em 12 de abril de 2020, 11:43 horas

Vassouras – Vassouras confirmou o primeiro caso do novo coronavírus tratando-se de um idoso, que mora no município mas que trabalha no Rio de Janeiro a cada 15 dias. De acordo com a prefeitura, ele apresenta sintomas leves e foi orientado a fazer isolamento domiciliar. Com o primeiro caso de Covid-19 no município, o prefeito Severino Dias, anunciou que a reabertura do comércio está suspensa.

A confirmação de Covid-19 veio através da realização de um teste rápido. A prefeitura destacou que o paciente, somente com um teste realizado por um laboratório público ou certificado, será possível considerado oficialmente positivo ou negativo a doença.

O material coletado do idoso foi enviado ao Lacen (Laboratório Central Noel Nutels), na capital carioca, para uma análise mais precisa. A previsão é que o resultado seja divulgado entre sete a dez dias.

– Tal paciente, ao começar a sentir os sintomas, buscou uma clínica particular, sendo indicado a buscar um laboratório privado para realizar o teste rápido, o qual atestou positivo. Todavia, só após um resultado por laboratório público, ou laboratório certificado, é possível considerar esse paciente oficialmente positivo – explicou Leonardo Pereira da Rocha, secretário de Saúde do município.

Segundo o último boletim epidemiológico, Vassouras tem apenas 11 casos suspeitos de Covid-19.

Comércio

Vassouras anunciou que reabriria o comércio na noite de terça-feira(07), e as lojas voltaram a abrir as portas por dois dias. O decreto municipal permitia a circulação de pessoas, mas orientava a população a evitar aglomerações nos estabelecimentos. Quem descumprisse as determinações estabelecidas pela prefeitura seria multado em R$ 1 mil por cada irregularidade, além de ter a licença cassada.

Barreiras

O município instalou barreiras de isolamento em todos os acessos de entrada e saída para proibir a entrada de veículos de outros municípios. Quem trabalha ou mora em Vassouras e tem a placa de outra localidade deverá comprovar a necessidade de entrar no município.

Leitos

O Hospital Universitário de Vassouras conta com mais 50 leitos específicos para tratamento de pacientes com a Covid-19. A estrutura foi montada em uma área isolada e vai atender preferencialmente moradores do município. Agora são 70 leitos disponíveis para atendimento.

– Importante lembrar que este CTI possui o fluxo completamente extra hospitalar e que todos os equipamentos de proteção individual estão sendo utilizados pelos nossos profissionais. Além disso, diversas atitudes foram tomadas para que diminuíssemos o fluxo interno no nosso hospital. Esses leitos serão usados preferencialmente pelos nossos pacientes de Vassouras. Estamos preparados. Leitos não nos faltarão – destacou o diretor geral do hospital, Marcelo Augusto Paiva.