Vassouras entrega mais de 500 livros de incentivo à leitura - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2023, 11:25 horas

Projeto atende crianças da rede municipal, com idades entre 1 e 5 anos

Vassouras – “Uma Nova Viagem através da Leitura”. Este é um dos projetos que a Prefeitura de Vassouras prioriza, já no início deste ano letivo, na Rede Municipal de Ensino. A iniciativa prevê a entrega de mais de 500 livros para alunos do município, com idades entre 1 e 5 anos, além de outras programações para o projeto voltadas para o letramento e incentivo à leitura.

São livros com histórias infantis, que buscam propiciar aos pequenos contato com texturas, ilustrações, cores, imaginação, criatividade e linguagens. Por meio deles, os alunos ganham mais um incentivo no desenvolvimento intelectual e socioemocional.

A distribuição é acompanhada de perto pela secretária municipal de Educação, Magda Sayão, que junto com a equipe pedagógica, vai percorrer as creches e uma escola no distrito de Itakamosi, realizando as entregas que ocorrem até o final do mês. A prioridade do projeto é focar em alunos da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, matriculados em creches e escolas municipais.

Nesta terça-feira, dia 14, estão sendo contemplados os alunos da Creche Municipal São Vicente de Paula, com três turmas com faixa etária de 1 a 3 anos, no bairro Grecco.

No mesmo dia, a equipe passa pela Creche Municipal Professora Noêmia Trouche Jordão, que atende mais três turmas, com a mesma faixa etária, localizada no Grecco (Represa).

A ação segue, nesta quinta-feira, dia 16, na Escola Municipal Deputado José Carlos Vaz de Miranda, no Itakamosi, onde existem sete turmas, com alunos de com idades entre 2 a 5 anos.

Ainda nesta quinta-feira, a equipe chega à Creche Municipal Sérgio Augusto Rebello, na Toca dos Leões, com quatro turmas, atendendo estudantes com faixa etária de 2 a 5 anos.

Já na sexta-feira, dia 17, será a vez dos alunos da Escola Municipal Prefeito Severino Ananias Dias, no Residência, que atende a seis turmas, com idades entre 1 a 3 anos. Ainda no mesmo dia a equipe vai à Creche Municipal Anísio Rosa Souza, com três turmas, da mesma faixa etária, do bairro Mancusi.

Na sexta, o Projeto encerra a semana na Creche Municipal Leon Gilson, que atende três turmas, com a mesma faixa etária – 1 a 3 anos, no bairro Barão de Vassouras.

O encerramento das entregas está marcado para a terça-feira, dia 28, com entrega de livros na Creche Municipal Mariana Crioula, em Massambará, e Escola Municipal Sagrada Família de Nazareth, em Andrade Costa. As unidades atendem crianças com idades entre 1 a 3 anos.

“Retornamos com esse projeto realizado em 2022, possibilitando o desenvolvimento integral do estudante. A leitura é um ato de amor. Nessa faixa etária, por exemplo, quando a criança manuseia um livro e/ou um adulto lê, traz benefícios tanto cognitivos quanto socioemocionais para o desenvolvimento desta criança” disse a secretária municipal de Educação, Magda Sayão.