Matéria publicada em 16 de março de 2021, 17:23 horas

Vassouras – A prefeitura de Vassouras vem intensificando a fiscalização para cumprir as medidas de prevenção e atuar no combate a disseminação da covid-19. Os órgãos que participam das ações são a Secretaria Municipal de Segurança Pública, a Defesa Civil, Guarda Municipal e Fiscais da Covid-19.

Em uma ação realizada nesta terça-feira (16), as equipes percorreram os estabelecimentos do Centro para averiguar o cumprimento do Decreto Municipal 4.786 e orientar os empresários sobre a importância de manter as medidas restritivas.

O secretário municipal de Segurança Pública, Fábio Rosalla, lembrou que com o aumento da contaminação e circulação do vírus, foi necessário intensificar as fiscalizações.

“Só assim poderemos diminuir o contágio. Os nossos fiscais estão trabalhando dia e noite para garantir cumprimento do decreto municipal. Vale frisar que é extremamente importante que a população contribua, evitando qualquer tipo de aglomeração. Se seguirmos as regras agora iremos salvar vidas e poderemos voltar a rotina o mais breve possível”, afirmou

“Eu acho de extrema importância, justamente porque estamos vivendo um momento muito delicado. E se a gente não tiver essa fiscalização, corre o risco de as pessoas não cumprirem os decretos e mais vidas serem perdidas”, disse a estudante Maria Eduarda de Jesus Gama.

O prefeito de Vassouras, Severino Dias, explicou que é muito importante que todos os segmentos da sociedade colaborem nesse momento da pandemia.

“Estamos trabalhando em todas as frentes para minimizar o impacto da pandemia na cidade. A solução definitiva será a vacinação em massa, mas enquanto isso não ocorre, é preciso seguir as normas previstas nos decretos. A nossa fiscalização vai continuar atuando para coibir e se for preciso punir, de acordo com a lei, os que não cumprem as medidas de prevenção à Covid”, finalizou o prefeito.

As ações de fiscalização têm sido constantes e o descumprimento pode gerar multa e ainda o enquadramento no crime de propagação de doença contagiosa, conforme o artigo 268 do Código Penal.

A população também pode ajudar na fiscalização, através de denúncias pelo telefone (24) 99212-0525.