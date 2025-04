Vassouras recebe ‘Festival Café, Cachaça & Chorinho’

Vassouras – ​O município de Vassouras recebe mais uma edição do ‘Festival Café, Cachaça & Chorinho’ entre os dias 21 e 23 de abril. O evento, promovido pela Prefeitura de Vassouras, acontecerá no centro histórico da cidade, transformando casarões e a Praça Barão de Campo Belo em espaços para shows, apresentações culturais, oficinas, teatro, roda de capoeira e jongo. A programação inclui também visitas a fazendas e a um alambique, exposições, lançamento de livro e o festival de caipirinhas. O destaque vai para as apresentações de chorinho, samba e a gastronomia que une o café e as cachaças produzidas no Vale.​

A prefeita Rosi destacou a importância do evento para Vassouras e região, agradecendo aos parceiros envolvidos.

“O Festival Café, Cachaça & Chorinho é mais. Cada detalhe é pensado com carinho para valorizar nossa história, nosso povo e nossos talentos. Agradeço ao Júlio Cézar e sua do Sebrae pelo grande apoio para a realização dessa edição, e à equipe da prefeitura, que tem trabalhado para o sucesso do nosso festival. Convido todos a viver essa experiência conosco. No próximo feriado, o destino certo é Vassouras”​