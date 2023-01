Vassouras recebe Prêmio Yedda Maria Teixeira - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2023, 08:01 horas

Com onze categorias, a cidade foi escolhida como destaque na categoria eventos

A cultura e o turismo de Vassouras mais uma vez ganharam destaque no cenário estadual. Nesta quinta-feira (26), em cerimônia realizada no Rio de Janeiro, o prefeito Severino Dias foi representado pela Secretaria Municipal de Cultura, para receber o prêmio Yedda Maria Teixeira, concedido pela Associação dos Embaixadores do Turismo do Rio de Janeiro. Com onze categorias, a cidade foi escolhida como destaque na categoria eventos.

Depois de três anos com premiação sendo realizada à distância, de forma online, neste ano a cerimônia foi presencial e contou com a presença do subsecretário de Cultura, José Luiz Júnior, além de outras personalidades, todas escolhidas por um júri presidido pela bailarina Ana Botafogo.

“É gratificante sermos reconhecidos por todos os festivais e ações culturais que tivemos ao longo de 2022, principalmente depois de dois anos sem eventos, por conta da pandemia. Nossa cidade tem a cultura e o turismo como forte, e tê-los de volta em nossas vidas traz um sopro de esperança por dias melhores novamente”, afirmou o prefeito Severino Dias, que ainda completou. “O fortalecimento da cultura e do Turismo tem sido uma marca do nosso governo, onde estamos potencializando os serviços e fomentando o comércio local”, completou.

Foram vários eventos realizados por Vassouras, seja de forma direta ou indireta no último ano, como o Festival de Cinema de Vassouras no Vale do Café, Feira Literária de Vassouras e a quinta edição da Feira da Cachaça de Vassouras, entre tantos outros que se destacaram no Vale do Café.

“A gestão Severino e Rosi, tem transformado Vassouras numa potência no Vale do Café. O governo entendeu a importância da cultura e da produção de eventos para o desenvolvimento local, fortalecimento da economia criativa e para a promoção do turismo. Fico muito feliz de ver que estamos no caminho certo”, afirmou o subsecretário de Cultura, José Luiz Júnior.