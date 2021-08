Vassouras registra o menor número de casos positivos de Covid-19

Matéria publicada em 6 de agosto de 2021, 17:29 horas

Vassouras – O município atingiu no mês de julho o menor patamar de contaminação pelo coronavírus desde maio do ano passado, ainda no início da pandemia, quando a cidade registrou 98 casos. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, que apontam ainda uma queda acentuada no número de pessoas positivadas nos últimos quatro meses.

De acordo com o balanço, no mês de abril, Vassouras contabilizou 264 casos confirmados da doença, seguidos de 178 casos em maio, 112 em junho e 67 no mês de julho.

Os números positivos refletem um conjunto de ações que o governo municipal vem realizando como forma preventiva, além do planejamento da imunização executado na cidade. Nos últimos meses, a Secretaria de Saúde intensificou o programa de testagem em massa, tanto no comércio, quanto na população, visando identificar e orientar as pessoas positivadas assintomáticas.

“Esse é um ponto muito importante do trabalho, onde interrompemos o ciclo de contaminação. A pessoa positivada, que não apresenta qualquer sintoma, é orientada a procurar uma unidade de saúde, onde ela passa por uma triagem e depois segue para o isolamento domiciliar. Durante esse período, caso haja alguma intercorrência, ela deve procurar o Pronto Socorro”, destacou a secretária de saúde, Larissa Vieira.

O prefeito de Vassouras, Severino Dias, ressaltou a importância dos números alcançados em julho, mas afirmou que não é momento para a cidade relaxar com as medidas de segurança.

“Os números mostram que nossa cidade está no caminho certo. As ações e decisões tomadas têm se refletido de forma positiva. E se no início do ano os nossos esforços eram para garantir leitos para os vassourenses, o que conseguimos cumprir, hoje temos a possibilidade de retomar as aulas, ainda de forma escalonada, mas já dando um passo para um que a população possa voltar aos poucos para a normalidade. Tudo isso é muito importante, mas não podemos jogar todo o trabalho fora. Estamos monitorando as atividades que foram liberadas, juntamente com a evolução dos casos. A população precisa seguir fazendo a sua parte, evitando aglomerações e se cuidando. Juntos, vamos vencer”, explicou, Severino Dias.

Até o momento, o município de Vassouras aplicou mais de 37 mil doses da vacina contra o coronavírus, imunizando cerca de 66% da população com a primeira dose. Na região, Vassouras é a cidade mais avançada no cronograma de vacinação contra a covid-19, iniciando nesta sexta-feira (6), o calendário para pessoas de 22 e 23 anos, sem comorbidades.

“O planejamento que realizamos para a vacinação em Vassouras tem colhido bons frutos e a parceria com a Universidade e Hospital Universitário de Vassouras tem sido fundamental. Nossa cidade foi a única na região a vacinar os idosos em casa, para evitar riscos e aglomerações. Inclusive, todos já estão 100% imunizados, com ambas as doses. Agora, estamos bem adiantados na vacinação das pessoas sem comorbidades, sendo a primeira cidade a chegar na casa dos 30 anos e depois, dos 20. Não tem segredo, é muita fé, muito trabalho e uma equipe de heróis do nosso município que lutam a frente desta guerra”, afirmou, Rosi.